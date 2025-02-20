В Магадане в преддверии Дня защитника Отечества полицейские и общественники пригласили в свой музей молодежь

В преддверии Дня защитника Отечества учащиеся открытой (сменой) общеобразовательной школы побывали в музее УМВД России по Магаданской области, который располагается Центре профессиональной подготовки Управления.
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