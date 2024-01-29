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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стресс-тест игры на выживание в викторианском сеттинге Nightingale стартует 2 фев...

Стресс-тест игры на выживание в викторианском сеттинге Nightingale стартует 2 фев...

Стресс-тест игры на выживание в викторианском сеттинге Nightingale стартует 2 февраляNightingale, нео-викторианская игра на выживание, разработанная Inflexion Games, в пятницу проведет стресс-тест, но он продлится всего три часа.

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