Стресс-тест игры на выживание в викторианском сеттинге Nightingale стартует 2 фев...

Стресс-тест игры на выживание в викторианском сеттинге Nightingale стартует 2 февраляNightingale, нео-викторианская игра на выживание, разработанная Inflexion Games, в пятницу проведет стресс-тест, но он продлится всего три часа.
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