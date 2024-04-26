В Крыму тестируют на крысах новый препарат против ревматоидного артрита

Исследование воздействия на организм источников электромагнитного излучения и выбросов тяжёлых металлов, оценка эффективности лекарств и поиск новых методов лечения различных заболеваний – в таких важных экспериментах участвуют лабораторные животные.
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