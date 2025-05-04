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«Освобождение Часов Яра»: армия России выбила ВСУ с позиций, расчищая путь на Краматорск

«Освобождение Часов Яра»: армия России выбила ВСУ с позиций, расчищая путь на Краматорск

Российские войска продолжают активное наступление на южных окрестностях Часов яра. Украинский гарнизон, зажатый с нескольких сторон, оказывает ожесточенное сопротивление.

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