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Завезёте "ядрён-батон" на острова, тогда мы расчехлим СЯС у вас перед носом. Гатилов из МИД РФ англосаксам

Завезёте "ядрён-батон" на острова, тогда мы расчехлим СЯС у вас перед носом. Гатилов из МИД РФ англосаксам

Вчера 15K прочитали   Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Постпред России, Геннадий Михайлович Гатилов, вчера совершенно справедливо заметил, что американцы готовят почву к возвращению своего ЯО в Великобританию.

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