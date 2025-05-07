В Индии неизвестное животное напало на 17 человек

В Индии ищут животное, которое напало на 17 жителей деревни Лимбай. Об этом сообщает Times of India. По данным представителей власти округа, из-за жары многие пострадавшие выходили из домов и спали на улице.
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