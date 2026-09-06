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Воронежские новости

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В Воронежской области 7 сентября похолодает до +5 градусов

В Воронежской области 7 сентября похолодает до +5 градусов

Днём столбики термометров поднимутся до +21 градуса, однако погода будет облачной с прояснениями. Местами по региону ожидаются кратковременные дожди.

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