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ФСБ задержала троих завербованных Украиной через сайт знакомств крымчан

ФСБ задержала троих завербованных Украиной через сайт знакомств крымчан

Сотрудники ФСБ задержали трех жителей Крыма по подозрению в госизмене. Мужчины попали в поле зрения украинской разведки через сайт знакомств, сообщили в ведомстве.

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