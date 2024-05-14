Певец Николай Басков посоветовал отдыхать летом на Алтае

Известный певец Николай Басков поделился своими рекомендациями по выбору мест для летнего отдыха. Во время общения с журналистами на музыкальной премии «Жара Music Awards 2024», он выразил своё мнение о том, где можно интересно провести время.
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