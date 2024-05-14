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Певец Николай Басков посоветовал отдыхать летом на Алтае

Певец Николай Басков посоветовал отдыхать летом на Алтае

Известный певец Николай Басков поделился своими рекомендациями по выбору мест для летнего отдыха. Во время общения с журналистами на музыкальной премии «Жара Music Awards 2024», он выразил своё мнение о том, где можно интересно провести время.

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