Захарова: Россия готова к провокациям Запада на фоне выборов в Госдуму

Россия готова к западным провокациям на фоне предстоящих выборов в Госдуму. Об этом 16 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
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