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ФССП опровергла слухи об аресте имущества бойца Хабиби Нурмагомедова

ФССП опровергла слухи об аресте имущества бойца Хабиби Нурмагомедова

По словам службы, дело бойца находится без изменений.Сегодня стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не подтвердила недавние новости о том, что имущество бойца UFC Хабиба Нурмагомедова арестовали.

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