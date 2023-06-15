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На каких условиях в алтайских вузах обучаются иностранцы и где потом строят карьеру

На каких условиях в алтайских вузах обучаются иностранцы и где потом строят карьеру

Часть таких студентов отчисляются еще до диплома, но многие, кому удалось пройти этот путь до конца, устраиваются на престижную работу Вскоре после начала военной спецоперации на Украине все российские университеты исключили из Болонского процесса.

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