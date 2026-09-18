Врач объяснил, какую ошибку чаще всего допускают при инсульте

Если симптомы вроде онемения или нарушения речи кажутся не слишком тяжелыми или быстро проходят, многие решают, что "само рассосется" По словам Сергея Астафурова, главного врача медцентра "АСС Медикал" и врача-реаниматолога, одной из серьезных ошибок при инсульте является отказ от вызова скорой помощи, если состояние пациента улучшается.