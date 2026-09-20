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Алсу һәм Азат Фазлыевлар: «Балаларга сайлауга баруыбызны үрнәк итеп күрсәтәбез»

Алсу һәм Азат Фазлыевлар: «Балаларга сайлауга баруыбызны үрнәк итеп күрсәтәбез»

«Болгар радиосы» студиясенә Алсу һәм Азат Фазлыевлар килде. Сайлауга багышланган теле-радиомарафонда алар балалар тәрбиясе, сәнгатькә мәхәббәт һәм сайлауда катнашу традициясе турында сөйләде.

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