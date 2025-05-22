Учителей предложили без очереди обеспечивать жильем

Педагогическим работникам предложили дать право на первоочередное улучшение жилищных условий. Такой законопроект 22 мая внесут в Госдуму депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду», сообщает РИА Новости.
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