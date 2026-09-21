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Царьград

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Казахстан вводит ответственность за граффити на фасадах зданий

Казахстан вводит ответственность за граффити на фасадах зданий

Глава МВД Казахстана Ержан Саденов предложил ввести административную ответственность за нанесение надписей и рисунков на фасады общественных зданий, а премьер-министр Олжас Бектенов поручил подготовить законодательные поправки для полного запрета таких граффити.

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