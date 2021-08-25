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В газовых проблемах Евросоюза обвиняют Украину

«Нельзя считать Россию государством, использующим энергию в качестве экономического или политического оружия», – заявил высокопоставленный представитель компании DB Group Тим Партридж (Tim Partridge) в интервью американскому изданию Bloomberg.

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