В газовых проблемах Евросоюза обвиняют Украину

«Нельзя считать Россию государством, использующим энергию в качестве экономического или политического оружия», – заявил высокопоставленный представитель компании DB Group Тим Партридж (Tim Partridge) в интервью американскому изданию Bloomberg.
«Нельзя считать Россию государством, использующим энергию в качестве экономического или политического оружия», – заявил высокопоставленный представитель компании DB Group Тим Партридж (Tim Partridge) в интервью американскому изданию Bloomberg.
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