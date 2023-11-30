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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин против «Кингс»: 4-й матч подряд без очков, 2 броска, 2 хита за 13:40

Александр Овечкин не набрал очков в 4-м матче подряд. Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре с «Лос-Анджелесом» (2:1).

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