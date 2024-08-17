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В праздничный уикенд открылся Литературный квартал

В праздничный уикенд открылся Литературный квартал

В Екатеринбурге ко Дню города после реконструкции открылся Литературный квартал. Отличительной чертой обновленного парка стали 5 ворот с элементами уральского фольклора, которые Каслинский завод художественного литья изготовил специально для Екатеринбурга.

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