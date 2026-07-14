DPA: ФРГ не будет участвовать в военных учениях «коалиции желающих» в Польше

Германия не будет участвовать в первых военных учениях так называемой «коалиции желающих», запланированных к проведению в Польшею Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в немецком правительстве.
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