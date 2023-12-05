Самый полезный для организма: этот чай защищает от рака

Чай может защитить от рака, если регулярно употреблять одну его разновидность. Ученые Орегонского университета в результате исследований выяснили, что наиболее эффективным в борьбе с онкологией является белый чай.
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