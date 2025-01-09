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Норвегия продала рекордные объемы газа в 2024 году

Норвегия продала рекордные объемы газа в 2024 году

Норвегия продала рекордные объемы газа в 2024 году, сообщает Bloomberg. Кроме того, в 2024 году норвежские нефтегазовые компании добыли рекордные объемы газа в 2024 году и планируют пробурить аналогичное количество разведочных скважин в следующем году, чтобы компенсировать снижение добычи в течение следующего десятилетия.

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