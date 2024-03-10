Минобороны заявило об уничтожении САУ Panzerhaubitze 2000 под Херсоном

Украинские войска на Херсонском направлении за прошедшие сутки лишились самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, а также американской гаубицы М777, передаёт Минобороны России.
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