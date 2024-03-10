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Минобороны заявило об уничтожении САУ Panzerhaubitze 2000 под Херсоном

Минобороны заявило об уничтожении САУ Panzerhaubitze 2000 под Херсоном

Украинские войска на Херсонском направлении за прошедшие сутки лишились самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, а также американской гаубицы М777, передаёт Минобороны России.

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