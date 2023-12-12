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Русская весна

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Украина с самого начала не имела шансов на победу в конфликте — американский сенатор

Украина с самого начала не имела шансов на победу в конфликте — американский сенатор

Украина с самого начала не имела шансов на победу в конфликте с Россией, а приписываемые Москве планы перейти границу стран НАТО служат оправданием для выделения нового финансирования на нужды Киева, заявил американский сенатор Томми Тубервилл (республиканец от штата Алабама).

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