Украина с самого начала не имела шансов на победу в конфликте с Россией, а приписываемые Москве планы перейти границу стран НАТО служат оправданием для выделения нового финансирования на нужды Киева, заявил американский сенатор Томми Тубервилл (республиканец от штата Алабама).
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