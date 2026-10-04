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Царьград

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"Эти условия хорошо известны": Медведев раскрыл основные требования для заключения мира с Украиной

"Эти условия хорошо известны": Медведев раскрыл основные требования для заключения мира с Украиной

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обозначил условия. По его словам, они уже были ранее изложены президентом Владимиром Путиным.

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