Бои на границе: враг продолжает атаки при поддержке танков и артиллерии (КАРТА)

Противник не прекращает атаки, усилив и обстрелы на границе в день выборов президента России. ► После артподготовки штурмовые группы «Легиона ГУР», ичкерийских террористов и наемников атакуют нашу оборону.
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