В Турции прошли курсы повышения квалификации для членов и экспертов Совета улемов ДУМ РФ

Татьяна Леухина

Странно, что наши власти только что проснулись и узнали, что мусульманские лидеры нашей страны давно легли под Турцию, Египет и Эмираты, куда постоянно ездят промывать свои мозги, чтобы в России продвигать радикальный ислам, проводить исламизацию славян и готовить построение Турана. Все славяне-христиане, которые проживали после распада СССР в мусульманских республиках, остро чувствовали как меняется отношение ним со стороны мусульманского населения, как цедят им в спину сквозь зубы уничижительные слова на своих языках, как не хотят устраивать на работу без знания языка республик и притесняют на работе, зато тащат своих безграмотных родственников из деревень и устраивают их на руководящие посты. Много с чем сталкиваются славяноязычные люди, которые там живут с рождения. И даже не против , если дети уезжают в центральные регионы РФ , говоря своим детям что , «русским надо жить в РФ рядом с русскими».