Да, вы всё правильно поняли, верных Гайнутдиновцев обучают в Турции. На первом видео вы можете наблюдать муфтия Москвы и заместителя Равиля Гайнутдина Ильдара Аляутдинова, того самого, который благословил многоженство.
В Турции прошли курсы повышения квалификации для членов и экспертов Совета улемов ДУМ РФ
Комментарии
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b
borzov
Турция нам лишь торговый партнер, во всем остальном Турция скорее враг...
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8 час.
Виктор Хованов
А при возвращении в Россию, просто порвать паспорт, присвоить статус иноагнета, лишить гражданства и в "зад", в Турцию.
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4 час.
Татьяна Леухина
Странно, что наши власти только что проснулись и узнали, что мусульманские лидеры нашей страны давно легли под Турцию, Египет и Эмираты, куда постоянно ездят промывать свои мозги, чтобы в России продвигать радикальный ислам, проводить исламизацию славян и готовить построение Турана. Все славяне-христиане, которые проживали после распада СССР в мусульманских республиках, остро чувствовали как меняется отношение ним со стороны мусульманского населения, как цедят им в спину сквозь зубы уничижительные слова на своих языках, как не хотят устраивать на работу без знания языка республик и притесняют на работе, зато тащат своих безграмотных родственников из деревень и устраивают их на руководящие посты. Много с чем сталкиваются славяноязычные люди, которые там живут с рождения. И даже не против , если дети уезжают в центральные регионы РФ , говоря своим детям что , «русским надо жить в РФ рядом с русскими».
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2 час.
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