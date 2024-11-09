Мец (ATP). Финал. Норри поборется с Бонзи

Сетка турнира здесь. Moselle Open Мец, Франция 3 – 9 ноября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Крытые корты, хард Финал Кэмерон Норри (Великобритания) Бенжамен Бонзи (Франция) Дата проведения 9 ноября, 18.
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