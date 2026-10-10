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«Краснодар» — «Зенит»: Танашев правильно не назначил пенальти в пользу гостей

На 67-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» судья Инал Танашев после вмешательства ВАР и просмотра повторов на мониторе у поля объявил, что первоначальное решение не будет изменено.

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