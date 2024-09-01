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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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На что президент Сербии променял 12 французских истребителей

На что президент Сербии променял 12 французских истребителей

Юрий Кот Макрон поблагодарил Сербию за поддержку Украины     Президент Франции Макрон прибыл в Сербию с двухдневным визитом, чтобы "лично обсудить направления стратегического сотрудничества двух стран, в том числе отношения в военно-техническом секторе".

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Комментарии
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Александр Маркитанов
вучич проявил себя, как туповатая неразборчивая шлюха...
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8 час.
Людмила Лиханова
А вы со своими соседями каждый день ругаетесь , особенно когда жены поругаются? Соседей не выбирают и нужно жить с ними рядом или в глухой тайге . Так что не пишите ерунду.
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5 час.
Людмила Лиханова
Статейка мутная. Только дурак становится в позу  . Соседей не выбирают. И нам с ними ВСЕГДА рядом жить и сотрудничать для своей выгоды.
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5 час.

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