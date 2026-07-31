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Гелашвили о рыбалке с Кузнецовым на Мальдивах: «Отплыли в океан, через пару минут смотрю – сидит зеленый в каюте. Всего 15 минут поплавали, я был убит»

Бывший вратарь « Трактора » Георгий Гелашвили рассказал о дружбе с Евгением Кузнецовым . – К разговору о Мальдивах.

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