Коллаж Царьграда В Приморском крае цыгане в буквальном смысле довели бойца СВО, что он уже был готов попрощаться с жизнью.
Цыгане довели бойца СВО: В деле 21-летнего Никиты Носова новый поворот - ответят все
Комментарии
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лл
лина любимцева
Инвалид... без руки.... Защити себя против наглых и безжалостных цыган... У нас ребята рядом дом, всю ночь как-то дрались. Никому спать не дали... Я потом на следующий день подошла к ним и спросила, что это тут у нх было? Ребята сказали, что всю ночь дрались с цыганами. но самое что возмущает, жильцы из нашего дома, и соседнего дома вызывали полицию. Но полиция ТАК И НЕ ПРИЕХАЛА!!
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1 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Цыгане это низшая каста народов Индии. Туда их и вернуть.
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1 час.
ЕР
Елена Русская
Полный беспредел в России наступил. Живём по понятиям. Чужим. Русских людей защитить некому.
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56 мин.
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