Цыгане довели бойца СВО: В деле 21-летнего Никиты Носова новый поворот - ответят все

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лина любимцева

Инвалид... без руки.... Защити себя против наглых и безжалостных цыган... У нас ребята рядом дом, всю ночь как-то дрались. Никому спать не дали... Я потом на следующий день подошла к ним и спросила, что это тут у нх было? Ребята сказали, что всю ночь дрались с цыганами. но самое что возмущает, жильцы из нашего дома, и соседнего дома вызывали полицию. Но полиция ТАК И НЕ ПРИЕХАЛА!!