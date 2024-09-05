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Цыгане довели бойца СВО: В деле 21-летнего Никиты Носова новый поворот - ответят все

Цыгане довели бойца СВО: В деле 21-летнего Никиты Носова новый поворот - ответят все

Коллаж Царьграда В Приморском крае цыгане в буквальном смысле довели бойца СВО, что он уже был готов попрощаться с жизнью.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Инвалид... без руки.... Защити себя против наглых и безжалостных цыган... У нас ребята рядом дом, всю ночь как-то дрались. Никому спать не дали...  Я потом на следующий день подошла к ним и спросила, что это тут у нх было? Ребята сказали, что всю ночь дрались с цыганами. но самое что возмущает, жильцы из нашего дома, и соседнего дома вызывали полицию. Но  полиция  ТАК И НЕ ПРИЕХАЛА!!
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1 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Цыгане это низшая каста народов Индии. Туда их и вернуть.
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1 час.
ЕР
Елена Русская
Полный беспредел в России наступил. Живём по понятиям. Чужим. Русских людей защитить некому.
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56 мин.

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