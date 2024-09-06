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Военное обозрение

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Очередные взрывы прогремели на подконтрольных киевскому режиму территориях: от Харькова и Полтавы до Львова

Очередные взрывы прогремели на подконтрольных киевскому режиму территориях: от Харькова и Полтавы до Львова

Сообщается о серии взрывов в районе села Малехов подо Львовом.

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