В Амурской области возбудили уголовное дело после крушения вертолета

Следователи после крушения вертолета в Амурской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
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