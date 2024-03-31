Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Правильно сделали, сынки!  Стойте на своём, и мы за вас постоим.Спецназовца, кото...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    https://iz.ru/694783/aleksei-kupriianov/pochemu-moskva-slovam-ne-veritПашинян заявил, ч...
  • чвсатпкьл
    И кто это говорит? Член фракции КПРФ Зюганова. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по госуд...Спецназовца, кото...

Путин величайший правитель современности

Путин величайший правитель современности

Виктор Анисимов  Путин за 20 лет сумел поднять Россию из руин ельцинских "демократических реформ" до уровня мировой сверх Державы, уверенно противостоящей объединённому Западу, как в военном, так и  в экономическом и геополитическом планах, ведущих сейчас хоть и  официально не объявленную, но тем не менее войну на уничтожение России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Это конечно всё круто, хорошо но не мог бы наш правитель озаботиться количеством чурбанов на Руси.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх