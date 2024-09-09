Томенко допустил введение режима ЧС из-за угрозы гибели урожая

Губернатор поручил Минсельхозу Алтайского края держать ситуацию на особом контроле Дождливая погода стала серьезным препятствием для сбора урожая в Алтайском крае, заявил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.
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