В Санкт-Петербурге двое приезжих устроили пыточную для своего знакомого из-за долга в 30 тысяч рублей.
Приезжие устроили русскому камеру пыток — "подавляли волю". То, что увидели правоохранители, было страшно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГГ
Геннадий Гайдуков
Чурбанье в своём репертуаре
Ответить
1 м.
Наталия
Подавляющее большинство экземпляров, принятых нашими добренькими властями в Россию, якобы, для работы, именно такие. Это бандиты и преступники, опасные даже для своих соотечественников..В их республиках никто не додумался отменять смертную казнь, а у нас ее нет, даже за самые гнусные преступления Там нет всесильных диаспор, а у нас они есть. Там есть правило, кровь за кровь, а у нас его нет. Там с полицией не поспоришь, сразу убьют "при попытке", у нас у полицейских прав меньше, чем у бандитов...Чем не рай для преступников?
Ответить
1 м.
Виктор Гайдуков
А кто виноват, что этих понаехавших в России тяма тьмущая и многие без всякого оформления и проверки? С этим надо что-то делать. Не дай Бог дойдёт дело до самосудов? Людям-то надо как-то защищаться...
Ответить
1 м.
Свежие комментарии