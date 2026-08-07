Театр абсурда
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Театр абсурда

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Приезжие устроили русскому камеру пыток — "подавляли волю". То, что увидели правоохранители, было страшно

Приезжие устроили русскому камеру пыток — "подавляли волю". То, что увидели правоохранители, было страшно

В Санкт-Петербурге двое приезжих устроили пыточную для своего знакомого из-за долга в 30 тысяч рублей.

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Комментарии
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ГГ
Геннадий Гайдуков
Чурбанье в своём репертуаре
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1 м.
Наталия
Подавляющее большинство экземпляров, принятых нашими добренькими властями  в Россию, якобы, для работы, именно такие. Это бандиты и преступники, опасные даже для своих соотечественников..В их республиках никто не додумался отменять смертную казнь, а у нас ее нет, даже за самые гнусные преступления Там нет всесильных диаспор, а у нас они есть. Там есть правило, кровь за кровь, а у нас его нет. Там с полицией не поспоришь, сразу  убьют &quot;при попытке&quot;, у нас у полицейских прав меньше, чем у бандитов...Чем не рай для преступников?
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1 м.
Виктор Гайдуков
А кто виноват, что этих понаехавших в России тяма тьмущая и многие без всякого оформления и проверки? С этим надо что-то делать. Не дай Бог дойдёт дело до самосудов? Людям-то надо как-то защищаться...
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1 м.