Приезжие устроили русскому камеру пыток — "подавляли волю". То, что увидели правоохранители, было страшно

Наталия

Подавляющее большинство экземпляров, принятых нашими добренькими властями в Россию, якобы, для работы, именно такие. Это бандиты и преступники, опасные даже для своих соотечественников..В их республиках никто не додумался отменять смертную казнь, а у нас ее нет, даже за самые гнусные преступления Там нет всесильных диаспор, а у нас они есть. Там есть правило, кровь за кровь, а у нас его нет. Там с полицией не поспоришь, сразу убьют "при попытке", у нас у полицейских прав меньше, чем у бандитов...Чем не рай для преступников?