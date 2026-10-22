«Оттава» победила «Флориду» (5:1) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ . 27-летний нападающий Брэди Ткачак , ранее 8 сезонов выступавший за «Сенаторс», впервые сыграл на арене канадского клуба после обмена в «Пантерс».
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