Политик Владимир Рогов: ВКС РФ наносит удары по оккупированной ВСУ части Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об ударах российской авиации по частям Запорожской области, контролируемым киевским режимом.
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