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В России шашлык подорожал на 10-20%

В России шашлык подорожал на 10-20%

В 2024 году шашлык подорожал 10–20%. Об этом сообщили в Руспродсоюзе 23 апреля.За основу расчетов эксперты взяли классический рецепт на семью из четырех человек, в который входит: 1,5 кг мяса, 0,5 кг лука, 15 мл уксусной кислоты, перец и соль.

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