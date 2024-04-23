В России шашлык подорожал на 10-20%

В 2024 году шашлык подорожал 10–20%. Об этом сообщили в Руспродсоюзе 23 апреля.За основу расчетов эксперты взяли классический рецепт на семью из четырех человек, в который входит: 1,5 кг мяса, 0,5 кг лука, 15 мл уксусной кислоты, перец и соль.