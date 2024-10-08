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    Это как раз те кто бузу наводит и преступления совершают . И как раз и надо проверять на причастие в каждом преступле...Мигранты массово ...

За что с 2014-го года воевал Тарас?

За что с 2014-го года воевал Тарас?

СЕРГЕЙ  ВАСИЛЬЕВ   Боевик ВСУ не понимает за что он воевал с 2014 года. "Я с 2014 года воевал за это государство, а оно выгоняет моих братьев и отцов из Киево-​Печерской лавры, запрещает нашу православную церковь УПЦ.

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