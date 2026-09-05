Роскошные районы Стамбула ждут масштабные сносы

В Стамбуле решили снести более 4 тысяч объектов недвижимости в престижных районах вдоль Босфора. Под демонтаж могут попасть постройки, связанные с известными артистами и крупнейшими бизнес-семьями Турции, пишет газета Sözcü.
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