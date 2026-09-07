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Мировое обозрение

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Кто перекраивает Бетельгейзе? Телескоп ALMA обнаружил невидимую звезду, меняющую облик гиганта

Кто перекраивает Бетельгейзе? Телескоп ALMA обнаружил невидимую звезду, меняющую облик гиганта

Красный сверхгигант Бетельгейзе, расположенный в 560 световых годах от нас, давно стал для астрофизиков естественной лабораторией по изучению финальных стадий звездной эволюции.

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