Что будет с «Ювентусом» дальше? Жить будет, но…

Скандал с самым могущественным футбольным клубом Италии остается главной темой европейского спорта. Напомним, что накануне из Италии пришли сенсационные новости о серьезном наказании туринского клуба за финансовые махинации, которые привели к дисквалификации на различные сроки всей руководящей верхушки и лишения клуба 15 набранных очков в Серии А.