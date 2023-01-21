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Что будет с «Ювентусом» дальше? Жить будет, но…

Что будет с «Ювентусом» дальше? Жить будет, но…

Скандал с самым могущественным футбольным клубом Италии остается главной темой европейского спорта. Напомним, что накануне из Италии пришли сенсационные новости о серьезном наказании туринского клуба за финансовые махинации, которые привели к дисквалификации на различные сроки всей руководящей верхушки и лишения клуба 15 набранных очков в Серии А.

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