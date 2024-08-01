На качество питания пожаловались нефтяники прокурору Мангистау

Прокурор области Айдом Майлыбаев продолжает знакомиться с трудовыми коллективами региона. На этот раз он посетил ТОО «СП» CASPI BITUM» - крупнейший завод по производству дорожного битума в стране, а также ТОО «БК «Великая стена» и ТОО «М-Техсервис» на месторождении «Жетыбай».
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