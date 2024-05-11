СМИ узнали о сделке по внедрению ChatGPT в iPhone

Американская корпорация Apple Inc. заключила соглашение с OpenAI об использовании функций ChatGPT на iPhone, что является частью более широкой программы по внедрению функций искусственного интеллекта (ИИ) в устройства.
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