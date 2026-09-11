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Богатые британцы все чаще переезжают в Европу из-за более низких налогов

Богатые британцы все чаще переезжают в Европу из-за более низких налогов

Великобритания теряет позиции одного из главных мировых центров для сверхбогатых: состоятельные предприниматели и финансисты все чаще рассматривают переезд в страны с более выгодными налоговыми условиями.

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