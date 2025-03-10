«Яндекс» запустил сервис для подготовки к сезону цветения для аллергиков. Пользователи смогут заранее получать предупреждения о начале сезона в пуш-уведомлениях и принимать нужные меры, опираясь на прогноз активности пыльцы в ближайшие 10 дней, рассказали в компании.
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