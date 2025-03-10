Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

40 подписчиков

«Яндекс» запустил сервис для подготовки к сезону цветения для аллергиков

«Яндекс» запустил сервис для подготовки к сезону цветения для аллергиков

«Яндекс» запустил сервис для подготовки к сезону цветения для аллергиков. Пользователи смогут заранее получать предупреждения о начале сезона в пуш-уведомлениях и принимать нужные меры, опираясь на прогноз активности пыльцы в ближайшие 10 дней, рассказали в компании.

Вернуться к статье
наверх