«Яндекс» запустил сервис для подготовки к сезону цветения для аллергиков. Пользователи смогут заранее получать предупреждения о начале сезона в пуш-уведомлениях и принимать нужные меры, опираясь на прогноз активности пыльцы в ближайшие 10 дней, рассказали в компании.