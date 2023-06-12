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В центре Казани развернули самый большой флаг России в Татарстане

В центре Казани развернули самый большой флаг России в Татарстане

В Казани развернули самый большой в Татарстане флаг России в рамках ежегодной акции «Парад Дружбы». Полотно размером 33 х 22 метров появилось у Башни Сююмбике в казанском Кремле.

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