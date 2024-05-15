Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 794 подписчика

Парад тщеславия: У многих «паркетных» при Сергее Шойгу наград стало больше, чем у участников штурма Берлина в 1945-м

Парад тщеславия: У многих «паркетных» при Сергее Шойгу наград стало больше, чем у участников штурма Берлина в 1945-м

Не сомневаюсь, что на многих из вас произвело неизгладимое впечатление начало закрытого судебного процесса в Мосгорсуде по уголовному делу заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в жесточайшей коррупции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Станислав Бурченко
...на хиппи 60х- было гораздо меньше медальонов
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх